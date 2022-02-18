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Dursunbey Belediye Başkanı, sınıf başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Dursunbey Belediye Başkanı, sınıf başkanlarıyla bir araya geldi

18.02.2022 14:22
Dursunbey Belediye Başkanı, sınıf başkanlarıyla bir araya geldi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Başkanlar Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçedeki okulların sınıf başkanları ile buluştu.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Başkanlar Buluşuyor Projesi" kapsamında ilçedeki okulların sınıf başkanları ile buluştu.

Öğrencilerle kahvaltı programında bir araya gelen Bahçavan, çocukların taleplerini dinledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile çocukların hayal dünyasında farklı bir yerin oluştuğunu ifade etti. Toplantıda okulların taleplerinin de değerlendirildiğini belirten Gökdemir, başkan Bahçavan ve belediye personeline teşekkür etti.

Toplantı sonrası sınıf başkanlarına çeşitli hediyeler veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise toplantılara devam edeceğini söyledi.

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milli eğitim bakanlığı, Ramazan Bahçavan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dursunbey Belediye Başkanı, sınıf başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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