Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı - Son Dakika

Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı

6 saat önce

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Dursunbey Belediyesi Kurum İçi Genelge Yayınladı, System.String[]

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Belediye birim amirleri ve müdürleri Koronavirüs salgını ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar genelge haline getirildi.


Tüm Dünya'yı tehdit eden yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Dursunbey'de başlatılan çalışmalar belediye tarafından titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Dursunbey Belediyesi birim amirleri ile bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alınan kararların genelge olarak yayınlanması talimatını verdi.


Toplantıda alınan kararlar iç genelge olarak hazırlanırken, alınacak olan tedbirler maddeler halinde sıralandı. - BALIKESİR

Ramazan Bahçavan, Koronavirüs, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:31 Kaynak: İHA

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