Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de 21. Suçıktı Şiir Akşamları gerçekleşti
Son Dakika Güncel Haber

Dursunbey'de 21. Suçıktı Şiir Akşamları gerçekleşti

1 saat önce

Dursunbey ilçesinde, Suçıktı Şiir Akşamları etkinliği 5 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Dursunbey'de 21. Suçıktı Şiir Akşamları gerçekleşti, System.String[]
Dursunbey ilçesinde, Suçıktı Şiir Akşamları etkinliği 5 yıl aradan sonra yeniden başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Suçıktı Şiir Akşamları programı, ilçenin turistik yerlerinden olan Suçıktı'da gerçekleşti.
Etkinliğe katılan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, burada yaptığı konuşmada, ilki 1994 yılında gerçekleştirilen şiir akşamlarının 20 yıl devam ettiğini söyledi.
Bir şeyin kıymetini bilmek için bazen ara vermek gerektiğini ifade eden Bahçavan, "5 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden tertipliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından şiir bölümüne geçildi. Etkinliğin sunuculuğunu yapan şair Adem Turan, 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan Suçıktı Şiir Akşamlarının özellikle şairleri heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.
Etkinliğini onur konuğu şair Arif Ay'a Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan plaket verdi.
Geceye katılan 15 şair, şiirlerini seslendirirken bu etkinliğini bugünlere gelmesinde katkısı olan önceki dönem belediye başkanları Mehmet Filiz ve Ruhi Yılmaz'a plaketleri takdim edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yasin Sagay, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.
Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğünde 'pes' dedirten hırsızlık! 2 kadının oyunu karakolda bitti Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de 21. Suçıktı Şiir Akşamları gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]