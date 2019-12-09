Dursunbey'de 3. etap TOKİ'nin mimarisi belli oldu

Dursunbey'de yapımı devam eden 3. etap TOKİ konutlarının 2+1 ve 3+1 modellerinin kat planı ve mimari projesi belli oldu.



Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın girişimleri ile Üçeylül Mahallesi Yandere bölgesinde yapımına başlanan TOKİ konutlarının mimarisi belli oldu. Kazı çalışmalarının devam ettiği TOKİ'de 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 160 konut, 1 adet büfe ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Müteahhit firma tarafından 500 günde tamamlanacak olan yeni TOKİ'de, yeni talepler şubat ayı sonrası toplanacak. 2017 yılında yapılan ilk ihalenin iptal olması sebebi ile o dönemde alınan 157 ön talebin öncelikli olacağı yeni TOKİ'de, talebinden vazgeçenlerin yerine yeni talepler alınacak. Farklı mimarisi ile beğeni toplayan yeni dairelerin görselleri de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından belirlendi. Dursunbey'de bu projeyle parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak yeni bir yaşama alanı oluşuyor. - BALIKESİR