Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de 47 Yaşındaki Şahıs Kayboldu

Dursunbey'de 47 Yaşındaki Şahıs Kayboldu

9 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Ahmet Yaren isimli şahıstan 24 saattir haber alınamıyor.

Dursunbey'de 47 Yaşındaki Şahıs Kayboldu, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ikamet eden Ahmet Yaren isimli şahıstan 24 saattir haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sularında evinden ayrılan ve daha sonra eşini arayarak 'çocuklara iyi bak' diyerek telefonu kapatan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Ahmet Yaren (47) isimli şahıstan halen haber alınamıyor. Dün eşi ile gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası polise başvuran şahsın eşi, kayıp başvurusu yaptı. İhbar sonrası harekete geçen polis ve jandarma ekipleri birlikte arama çalışması başlattı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta kurulumu tamamlanan ve AFAD'a bağlı olan Dursunbey Arama Kurtarma (DAK) ekipleri de ihbar sonrası harekete geçti. İlçeye bağlı Taşkesiği bölgesinde ki ormanlık alanlarda arama yapan DAK henüz bir bulguya ulaşamazken, aramaların farklı bölgelerde süreceği bildirildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 Kaynak: İHA

Balıkesir, Dursunbey, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ebru Destan Kendisinden Cep Telefonu İsteyen Takipçisini İfşa Etti Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:36:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de 47 Yaşındaki Şahıs Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]