Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika

Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü

6 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.

Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.


Dursunbey İlçe merkezinde bulunan mezarlık önünde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.


Dumanı fark eden araç sürücüsü Ş. Köken, hemen araçtan inerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi alev alan aracı kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangından araç sürücüsünün etkilenmemesi herkesi sevindirdi. - BALIKESİR

Dursunbey, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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