Dursunbey'de alev alan otomobili itfaiye söndürdü - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.



Dursunbey İlçe merkezinde bulunan mezarlık önünde seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.



Dumanı fark eden araç sürücüsü Ş. Köken, hemen araçtan inerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibi alev alan aracı kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangından araç sürücüsünün etkilenmemesi herkesi sevindirdi. - BALIKESİR