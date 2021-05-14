Dursunbey'de bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, tarlasını sürerken bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Bozyokuş Mahallesi'ndeki tarlasını süren İbrahim Özkes (67), bir anda bacağını çapa makinesine kaptırdı.
Durumu gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Özkes, sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkes'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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