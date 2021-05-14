Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Özkes, sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkes'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bozyokuş Mahallesi'ndeki tarlasını süren İbrahim Özkes (67), bir anda bacağını çapa makinesine kaptırdı.

Balıkesir 'in Dursunbey ilçesinde, tarlasını sürerken bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Dursunbey'de bacağı çapa makinesine sıkışan bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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