Dursunbey'de başı boş hayvanlar ıslah edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey'de başı boş hayvanlar ıslah edilecek - Son Dakika

Dursunbey'de başı boş hayvanlar ıslah edilecek

6 saat önce

Dursunbey Belediyesi tarafından hizmete açılan geçici hayvan barınağında sokak hayvanlarının bakımları yapılarak, Büyükşehir Belediyesinin barınağına sevk edilecek.

Dursunbey'de başı boş hayvanlar ıslah edilecek, System.String[]

Dursunbey Belediyesi tarafından hizmete açılan geçici hayvan barınağında sokak hayvanlarının bakımları yapılarak, Büyükşehir Belediyesinin barınağına sevk edilecek.


Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan geçici hayvan barınağının ilk ziyaretçisi minik öğrenciler oldu. Hıdırlık bölgesine yapılan hayvan barınağını Raif Eriş Anaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, barınak hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında oluşturulan hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı ile bu barınağı kurduklarını söyleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, başı boş sokak hayvanlarının alınarak bu barınağa getirildiği ve tedavilerinin yapılarak beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Başkan Bahçavan, "Büyükşehir Belediyemizin İvrindi'de çok büyük hayvan rehabilitasyon merkezi var. Biz burayı ara istasyon olarak görüyoruz. Köpeklerimizin gördüğünüz gibi rehabilitasyonu burada yapılıyor. Daha sonra İvrindi'de bulunan hayvan barınağına sevkleri yapılıyor" dedi.


Yaklaşık yüz köpek kapasitesine sahip olan barınak için ilerleyen günlerde yan bölgede bulunan alanda doğal yaşam için uyumlu bölümler de oluşturulacak. - BALIKESİR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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