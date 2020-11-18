Dursunbey'de cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı - Son Dakika

Dursunbey Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti. Tulum giyen onlarca temizlik görevlisinin temizlik çalışması ilginç görüntülere sahne oldu.

Dursunbey Belediyesi Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi ile ana caddeler ve sokaklar köpük köpük yıkandı. Tulum giyen temizlik ekipleri fırça ile köpüklü temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çevre koruma ve kontrol müdürü Yasemin Kurtlarılıoğlu, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışma yaptıklarını söyledi.

Merkezden başlanan cadde ve sokakların yıkanmasının çevre mahallelerde de uygulanacağını vurgulayan Kurtlarlıoğlu; "Dursunbey Belediyesi olarak pandemi sürecinde etkin bir mücadele gerçekleştirdik. Haftalaık olarak çeşitli mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarımızın yanı sıra, cadde, sokak ve meydanlarda yıkama işlemine başladık. Ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama işlemleri yapıyor, ardından da bölgeyi temizleyerek, köpükle yıkıyor. Hem koronavirüse karşı temizlik seviyesini artırıyoruz, koruyucu önlem sağlıyoruz hem de kentimiz temiz görünüme kavuşuyor, hijyeni sağlanıyor. Kullandığımız dezenfekte ve köpük sayesinde mikropları arındırıyoruz. Koronavirüs ve benzeri hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor, yayılmasını da durdurmaya gayret ediyoruz." dedi. - BALIKESİR