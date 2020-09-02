Dursunbey'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Delice Mahallesi Dikmen mevkisi ile Karyağmaz Mahallesi Bağlar mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevleri gören bir vatandaş, durumu gözetleme kulesi görevlisine bildirdi.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz ve su tankeri gönderildi.

Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.