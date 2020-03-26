Dursunbey'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Dursunbey'de çıkan orman yangını söndürüldü
6 saat önce
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mıcırlar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, 20 dönümlük alanda zarar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti