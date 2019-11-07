Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi
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Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi

7 saat önce

Dursunbey Belediyesi tarafından başlatılan doğa yürüyüşleri 5 farklı parkurda gerçekleşti.

Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi, System.String[]

Dursunbey Belediyesi tarafından başlatılan doğa yürüyüşleri 5 farklı parkurda gerçekleşti. Gölcük parkuru ile son bulan doğa yürüyüşlerine binlerce vatandaş katıldı.


Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 'Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü' etkinlikleri sona erdi. 5 Ekim tarihinde Karyağmaz parkuru ile başlayan yürüyüşler için, belediyei onlarca minibüs hareket etti. Ücretsiz olarak yürüyüşlerin yapılacağı parkura taşınan vatandaşlar, sabah kahvaltısının ardından, yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi.


Karyağmaz, Yayla, Candere, Değirmenerek, Gölcük parkurlarında 5 hafta boyunca devam eden yürüyüşlere yaklaşık bin ikiyüz vatandaş katıldı. Kolay, orta ve zor dereceli parkurlarda gerçekleşen yürüyüşlere Nene Hatun kız Meslek Lisesi müdürü Mustafa Karaduman rehberlik etti. Yürüyüşlerin son bulduğu noktalarda Dursunbey Belediyesi tarafından etkinlik alanı oluşturulurken, yürüyüş sonrası sporseverlere kumanya ikramı yapıldı. Ok atma gibi etkinliklerin de gerçekleştiği yürüyüşlerde katılımcılar dolu dolu bir gün yaşadı.


Önümüzdeki yıl da devam edecek olan yürüyüşler, İlçenin dört bir tarafında bulunan parkurlarda çeşitli etkinlikler ile sürecek. - BALIKESİR

Dursunbey, Gölcük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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