Dursunbey'de Engelliler Günü Özel Programı

Dursunbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliği yoğun bir katılım ile gerçekleşti.



Dursunbey Kaymakamlığı ve Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Engelliler Günü özel programı M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşti. Programa İlçenin dört bir yanında ikamet eden engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Belediyenin araçları ve özel taksilerle evlerinden, köylerinden ve mahallelerinden alınan özel misafirler Belediye ekipleri eşliğinde salona girdiler. Her ayrıntının düşünüldüğü salon özel olarak süslenirken, engelli vatandaşlara gösterilen özel alaka ailelerini mutlu etti.



Salona gelen ilçe protokolü masaları tek tek dolaşarak katılımcılara teşekkür ederek günlerini kutladılar. Protokolün konuşmaları ile deva eden programda Kaymakam Emrullah Temizkan ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan birer konuşma gerçekleştirdiler. Ramazan Bahçavan, bu özel günü kutlayarak, programa katılan herkese teşekkür etti. Katılımcılara 'engelsiz kardeşlerim' diyerek hitap eden Başkan Bahçavan, hükümetin ve yerel idarelerin engelleri kaldırmak için büyük çaba harcadığını, belediye olarak kurmuş oldukları 662 10 10 numaralı hattın engelli vatandaşlara özel olarak tahsis edildiğini hatırlattı. Başkan Bahçavan; "Evlerinizde, iş yerlerinizde, çarşıda, herhangi bir yerde bir şeye ihtiyacınız olduğunda. Hatta evde canınız sıkıldığında, bir yere gitmek istediğinizde, 662 10 10 numaralı telefonu çevirdiğinizde, yeni aldığımız araçla ekiplerimiz sizleri istediğini yere götürecekler. Bilindiği gibi Dursunbeyli kardeşimiz Dünyaca ünlü Futbolcu İlkay Gündoğan Belediyemize özel engelli aracı kazandırdı. Bu araç sizin emrinizdedir" dedi.



Başkan Bahçavan'ın ardından söz alan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan'da 'Engelsiz kardeşlerim diye hitap eden Başkan Bahçavan'ın bu sözünün manasının çok önemli olduğunu söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayan Kaymakam Temizkan, programda emeği geçenlere de teşekkür etti.



Programda yerel sanatçı Selami Bayram ve ekibinin söylediği parçalar engelli vatandaşlar ve ailelerini coştururken, yemek sonrası engelli vatandaşlar piste çıkarak doyasıya eğlendiler. Programa katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler de verilirken, aileler ve özel vatandaşlar programda emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Programın son bulmasının ardından ise özel vatandaşlar evlerine kadar araçlarla yeniden götürüldü. - BALIKESİR