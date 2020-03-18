Dursunbey'de evinden çıkmayanlara belediye destek olacak - Son Dakika
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Dursunbey'de evinden çıkmayanlara belediye destek olacak

6 saat önce

Dursunbey Belediyesi koronavirüs sebebi ile evinden çıkmayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.

Dursunbey'de evinden çıkmayanlara belediye destek olacak, System.String[]

Dursunbey Belediyesi koronavirüs sebebi ile evinden çıkmayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak.


Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs sebebi ile evinde bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara her türlü yardımın yapılacağı duyuruldu.


Belediyeden yapılan açıklamada; "Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz süreci evlerimizde geçirmek en önemli tedbirlerin arasında yer almaktadır. Koronavirüs sebebi ile evinde bulunan ve ihtiyacını karşılayamayan engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç hemşehrilerimizin Dursunbey Belediyesi olarak yanındayız. Talepleriniz doğrultusunda saha ekiplerimiz sizlerin hizmetinde olacaktır. Ayrıca Sevgi Eli butonlarımız da bu süreçte aktif olarak hizmet vermektedir. Bu kapsamda hemşehrilerimiz 0266 662 3 662 telefondan bizlere ulaşabilirler" denildi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:31 Kaynak: İHA

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