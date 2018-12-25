Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Kar Yağışı Başladı

Dursunbey'de Kar Yağışı Başladı

15 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gün boyu süren sağanak yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Dursunbey'de Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gün boyu süren sağanak yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de etkili olmaya başladı. Bir haftadır soğuk havanın etkisinde olan ilçe bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ile güne başladı. Kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan ilçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisinin çok daha fazla olduğu ve bazı yolların trafiğe kapanma aşamasına geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak

Son Dakika! 2 Bin 20 Lira Olarak Açıklanan Asgari Ücrete Erdoğan'dan İlk Yorum: Topladığımız Vergileri Millete Sunmayı Esas Alıyoruz! Asgari Ücrete Yüzde 26,05 Zam Yapılmasının Ardından Emeklinin Zam Beklentisi Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:30:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]