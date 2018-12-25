Dursunbey'de Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
- Dursunbey'de kar yağışı başladıBALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gün boyu süren sağanak yağmurun ardından kar yağışı başladı.
- Dursunbey
'de kar yağışı başladı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Dursunbey ilçesinde gün boyu süren sağanak yağmurun ardından kar yağışı başladı.
Yurdun bazı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde de etkili olmaya başladı. Bir haftadır soğuk havanın etkisinde olan ilçe bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ile güne başladı. Kar
kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.
Öte yandan ilçeye bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisinin çok daha fazla olduğu ve bazı yolların trafiğe kapanma aşamasına geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:49 Kaynak: İHA
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