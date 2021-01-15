Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

Dursunbey\'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Son Güncelleme: 15.01.2021 16:17

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşanan kar yağışının ardından belediye ekipleri ilk olarak sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek verip, karla kapanan kulübeleri temizledi.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşanan kar yağışının ardından belediye ekipleri ilk olarak sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek verip, karla kapanan kulübeleri temizledi.  Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, zabıta ekipleri de sokak hayvanlarının kar nedeniyle kapanan kulübelerini temizledi. Kuşlar için çeşitli noktalara yem bırakılırken, parklardaki havuzlarda bulunan ördekler de yemlendi. Kedi ve köpeklerin bulunduğu kulübeler ile çeşitli noktalara yem bırakıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsiyoruz. Onlar dertlerini tam olarak anlatamıyor. Ekiplerimiz de, onların yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için gün boyu çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Kaynak: DHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
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