Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu - Son Dakika
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Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu

11.06.2022 16:33
Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu

Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu.

Dursunbey- Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan hayatını kaybedenlerin isimlerini yayımlayarak, baş sağlığı diledi.

Kazada hayatın kaybeden 7 kişinin isimleri şunlar. Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak 52) olduğunu açıkladı. - BALIKESİR

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Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu
Kaynak: İHA

Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Kepsut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu - Son Dakika

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