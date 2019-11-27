Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı
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Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Kızılay Kan Merkezi açıldı.

Dursunbey'de Kızılay Kan Merkezi açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Kızılay Kan Merkezi açıldı.

Daha önce emniyet binası olarak hizmet veren Dursunbey Belediyesine ait yer, yapılan tadilatların ardından Kızılay Kan Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Törene, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İlhami Kaymaz, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi Sosyal İşler Müdürü Aylin Alkan, kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Temizkan, törende yaptığı konuşmada, Kızılay'ın ilçede hizmet verecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Daha sonra, Dursunbey Türk Kızılayı Temsilciliğine desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Temizkan, Belediye Başkanı Bahçavan, Dursunbey Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Fahri Bahçavan, iş adamları Alaaddin Aslanboğa ve Osman Bahçavan'a birer plaket verildi. İlçede 10 kez ve üzeri kan bağışı yapan kişilere de madalyaları takdim edildi.

Ramazan Bahçavan, Balıkesir, Dursunbey, Kızılay, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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