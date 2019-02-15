Dursunbey'de Kök Hücre Bağışı Kampanyasına İlgi

Dursunbey
ilçesinde, ilik nakli için uygun donör aranan minik Öykü Arin için Balıkesir Kızılay
Kan Merkezi tarafından düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.
Öğretmenevi'ndeki kampanya kapsamında, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
, AK Parti
İlçe Başkanı Üzeyir Sali ile partinin kadın ve gençlik kolları üyeleri bağışta bulundu.
Arin için düzenlenen ve Dursunbey Devlet Hastanesi
yönetiminin de destek verdiği kampanyaya, onlarca insan ilgi gösterdi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı
Dursunbey Koordinatörü Ömer Faruk Uçar'ın girişimiyle ilçede bu kampanyanın başlatıldığını belirtti.
Uçar'ı tebrik eden Bahçavan, "Halkımız, bu tür bağışları titizlikle takip ediyor. Bu kampanya kapsamında, Dursunbey olarak Balıkesir bölgesinde ilk sırada olacağımızı tahmin ediyorum. Bağışçı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.