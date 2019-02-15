Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Kök Hücre Bağışı Kampanyasına İlgi

Dursunbey'de Kök Hücre Bağışı Kampanyasına İlgi

1 saat önce

Dursunbey ilçesinde, ilik nakli için uygun donör aranan minik Öykü Arin için Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Dursunbey'de Kök Hücre Bağışı Kampanyasına İlgi, System.String[]
Dursunbey ilçesinde, ilik nakli için uygun donör aranan minik Öykü Arin için Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Öğretmenevi'ndeki kampanya kapsamında, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali ile partinin kadın ve gençlik kolları üyeleri bağışta bulundu.

Arin için düzenlenen ve Dursunbey Devlet Hastanesi yönetiminin de destek verdiği kampanyaya, onlarca insan ilgi gösterdi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı Dursunbey Koordinatörü Ömer Faruk Uçar'ın girişimiyle ilçede bu kampanyanın başlatıldığını belirtti.

Uçar'ı tebrik eden Bahçavan, "Halkımız, bu tür bağışları titizlikle takip ediyor. Bu kampanya kapsamında, Dursunbey olarak Balıkesir bölgesinde ilk sırada olacağımızı tahmin ediyorum. Bağışçı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Sağlık
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