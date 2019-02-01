Dursunbey'de Kök Hücre Bağışına Yoğun İlgi

Dursunbey'de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü.

Dursunbey'de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü. Minik Öykü Arin için onlarca insan sabahtan akşama kan bağışında bulundu.



Kızılay tarafından organize edilen, Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından da desteklenen minik Öykü Arin için kök hücre bağışına ilgi yoğun oldu. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sıra oluşturan vatandaşlar, hem kan verdiler, hem de kök hücre bağışında bulundular. Kızılay kök hücre Güney Marmara sorumlusu Ramazan Çiçek ve Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Uçar bağışçılara ilgileri için teşekkür etti. Vatandaşlar kan bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattılar. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 5 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

'Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz, Kalk Gidelim Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi