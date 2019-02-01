Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Minik Öykü İçin Düzenlenen Kan Bağışına Yoğun İlgi

Dursunbey'de Minik Öykü İçin Düzenlenen Kan Bağışına Yoğun İlgi

1 saat önce

Dursunbey'de Minik Öykü için düzenlenen kan bağışına yoğun ilgiBALIKESİR - Dursunbey'de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü.

Dursunbey'de Minik Öykü için düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi

BALIKESİR - Dursunbey'de Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan ve kök hücre bağışı yoğun ilgi gördü. Minik Öykü Arin için onlarca insan sabahtan akşama kan bağışında bulundu.
Kızılay tarafından organize edilen, Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından da desteklenen minik Öykü Arin için kök hücre bağışına ilgi yoğun oldu. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sıra oluşturan vatandaşlar, hem kan verdiler, hem de kök hücre bağışında bulundular. Kızılay kök hücre Güney Marmara sorumlusu Ramazan Çiçek ve Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Uçar bağışçılara ilgileri için teşekkür etti. Vatandaşlar kan bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: İHA

Yerel
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