Dursunbey'de Minik Öykü İçin Kök Hücre Aranacak

Balıkesir'in Dursunbey içesinde bu hafta Kızılay tarafından gerçekleşecek kan bağışı kampanyasında isteyen vatandaşlardan üç buçuk yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için, kök hücre numunesi alınacak.

Balıkesir'in Dursunbey içesinde bu hafta Kızılay tarafından gerçekleşecek kan bağışı kampanyasında isteyen vatandaşlardan üç buçuk yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için, kök hücre numunesi alınacak.



İzmir'de lösemi teşhisi konularak ilik nakli olması gerektiği belirtilen ve Antalya'da tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için hem Türkiye'de hem de dünya genelinde uygun donörün bulunması için çeşitli kampanyalar düzenledi. Bu kampanyalardan birisi de Dursunbey'de gerçekleşecek. Kızılay Şubesi ve Dursunbey Devlet Hastanesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 31 Ocak Perşembe günü öğretmen evinde isteyen vatandaşlardan kan numunesi alınacak. Öykü Arin için uygun donörün şu ana kadar bulunamadığını belirten Dursunbey Devlet Hastanesi Organ nakil bölüm başkanı Erhan Bodur, Kızılay aracılığı ile Dursunbey'de minik öykü için bir kampanya başlattıklarını söyledi. Uygun kök hücrenin bulunması için dünya çapında bu kampanyanın sürdüğünü ifade eden Bodur, henüz uygun kök hücrenin bulunamadığını ifade etti.



Önümüzdeki perşembe günü Kızılay tarafından yapılacak kan bağışı esnasında bağışçı olmak isteyen vatandaşlardan kan numunesi alınacağını ifade eden Erhan Bodur, kök hücre alma olayının çok basit bir işlem olduğunu ve bir kan vermek kadar kolay olduğunu hatırlattı. Bu konuda bilgilenmek isteyen vatandaşları Dursunbey Devlet Hastanesine beklediklerini ifade eden Bodur, minik Öykü ve binlerce lösemi hastasına vatandaşların umut olacağını hatırlattı.



31 Ocak'ta gerçekleşecek olan bağış kampanyasının ardından 21 Şubat tarihinde de aynı kampanyanın devam edeceğini hatırlatan Bodur, Dursunbey Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Uçar ve ekibine de ilgileri için teşekkür etti. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor

Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak

Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü