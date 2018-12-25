Dursunbey'de Okullara Kar Tatili
38 dakika önce
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.
Balıkesir
'in Dursunbey
ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.
Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.
Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba
günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:25 Kaynak: İHA
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