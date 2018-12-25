Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de Okullara Kar Tatili

Dursunbey'de Okullara Kar Tatili

38 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil edildi.

Dursunbey ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar ilçe merkezi ve bağlı mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sebebi ile İlçeye bağlı bazı mahallelerinde yolları kapanma aşamasına gelirken, Balıkesir -Dursunbey arasındaki D-230 yolunda da ulaşım güçlükle sağlandığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulu26 Aralık Çarşamba günü ilçe merkezinde eğitim veren okulları tatil etme kararı aldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Sabah, Balıkesir, Dursunbey, Güncel
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