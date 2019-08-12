Dursunbey'de orman yangını (1) - BALIKESİR
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:19 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.
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