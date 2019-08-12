Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de orman yangını (4) - BALIKESİR
Son Dakika Güncel Haber

Dursunbey'de orman yangını (4) - BALIKESİR

14 dakika önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

Dursunbey'de orman yangını (4) - BALIKESİR, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Alaçam Mahallesi'ne sıçrama durumunun olmadığını söyledi.
Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yerleşim yeri ile orman arasında koruma alanı açtığını ifade eden Bahçıvan, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Karaçam ormanları olduğu için ağaçların kabuk atma durumu oluyor. İnşallah akşama kadar kontrol altına alınır. Helikopterler söndürme çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi
Pazarın gözdesi olan 1,5 tonluk boğa alıcı bulamadı Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu Marmara Adası'nda orman yangını! Yangın yerleşim yerine ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 18:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de orman yangını (4) - BALIKESİR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]