Dursunbey'de pazarcıcılara maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey'de pazarcıcılara maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

Dursunbey'de pazarcıcılara maske ve eldiven dağıtıldı

6 saat önce

Dursunbey Belediyesi zabıta ekipleri, pazarcılara maske, eldiven ve 14 kural broşürleri dağıttı.

Dursunbey'de pazarcıcılara maske ve eldiven dağıtıldı, System.String[]

Dursunbey Belediyesi zabıta ekipleri, pazarcılara maske, eldiven ve 14 kural broşürleri dağıttı. Esnafların maskesiz, eldivensiz satış yapmaları yasaklanırken, müşterilerin ürünlere dokundurulmaması gerektiği esnaflara hatırlatıldı.


Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan Dursunbey Belediyesi, haftada bir kez kurulan ilçe semt pazarında da çalışmalarını sürdürdü. Belediye Zabıta Amirliği ekipleri pazarda tezgah açan esnaflara maske, eldiven ve broşürler dağıtırken, esnafları da koronavirüs'e karşı uyardı.


Bu uygulamadan memnun kalan pazarcı esnafları alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ve maske ile eldiven dağıtımının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirttiler. Maskesiz ve eldivensiz satış zabıta tarafından yasaklanırken, ekipler pazarda gün boyu denetim yapacak.


Konu hakkında açıklama yapan Belediye Zabıta Amiri Yasin Kavuş, "Dünyayı tehdit altına alan bir salgın ile karşı karşıyayız. Biz de bu sebeple tedbirlerimizi alıyoruz. Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile ilçemiz pazarında tezgah açan tüm esnaflarımıza hem eldiven hem de koruyucu maske dağıttık. Esnaflarımızı tek tek uyararak maskesiz ve eldivensiz asla satış yapmamalarını hatırlattık. Gün içinde ekiplerimiz pazar içerisinde denetimlerini gerçekleştirecekler. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:46 Kaynak: İHA

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