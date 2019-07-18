Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de simülatörlü gaz altı kaynak kursu başladı
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Dursunbey'de simülatörlü gaz altı kaynak kursu başladı

2 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, simülatörlü gaz altı kaynak kursu başladı.

Dursunbey'de simülatörlü gaz altı kaynak kursu başladı, System.String[]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, simülatörlü gaz altı kaynak kursu başladı.
Dursunbey Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce verilen eğitimlerde kaynakçılığı öğrenmek isteyen gençlerin daha donanımlı olması ve kaynakçı açığının kapatılması hedefleniyor.
Dursunbey Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Son, eğitimlere 23 öğrenciyle başladıklarını söyledi.
Son, kursta eğitim alıp el becerisi kazanan öğrencilerin gerçek kaynak makineleriyle da öğrendiklerini pekiştireceklerini belirterek, "Kurs sonunda başarılı olan öğrencilerimize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanacak bakanlık onaylı belgeleri vereceğiz." diye konuştu.
Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:07 Kaynak: AA
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