Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı - Son Dakika

Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı

05.04.2021 15:58
Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı, System.String[]

Memur-Sen Dursunbey bünyesinde bir araya gelen Dursunbey'de ki sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek milletin iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Memur-Sen Dursunbey bünyesinde bir araya gelen Dursunbey'de ki sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek milletin iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

Dursunbey'de STK'lar 104 emekli amiralin gece yarısı yayımladıkları darbe imalı bildiriye düzenlemiş oldukları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. AK Parti, MHP ve İlçede faaliyetlerini sürdüren STK'ların destek verdiği Basın açıklamasını Memur-Sen Dursunbey Temsilcisi Mustafa Karaduman okudu.

Yapılan açıklamada; "Geleneğimizde vesayete, geleceğimizde darbeye yer yok; milletimizin yanındayız darbecilerin karşısındayız. Türkiye'nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir zevat, bu gece kendini açık etti. Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde "deniz kuvvetleri emeklisi" gerçekte ise tavırları itibariyle "amiral eskisi" 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan "muhtıra çağrışımlı" bir açıklama yaptı.Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh; çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir. FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedefleri, açıklamayla gün ışığına kavuşan kirli niyetleri milletimizle birlikte görüyoruz ve not ediyoruz. Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahküm etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu açıklama göstermektedir ki; emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Yine bu açıklama, Silahlı Kuvvetler bünyesinden ihanet ve vesayet mankurtlarını temizleme iradesinin gerekliliğini, doğruluğunu ve isabetli sonuçlarını da teyit etmiştir. Bu açıklamanın amiral eskileri tarafından yapılmış olması; vesayet virüsünün, darbe mikrobunun, milli irade karşıtlarının Silahlı Kuvvetlerde barındırılmadığını, milletin ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığını tescil mahiyetindedir.Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri; hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Vesayet muhipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Memur-Sen olarak şehitlerimize verdiğimiz sözün, millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin, ihanetin karşısındayız" denildi. - BALIKESİR

Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı
Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı
Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı

Sivil Toplum Kuruluşları, Dursunbey, Memur Sen, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dursunbey'de STK'lar Darbe İmalı Bildiriyi Kınadı - Son Dakika


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