Dursunbey'de sulama havuzuna düşen inekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanların sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dursunbey Grup Amirliği ekipleri, gebe oldukları için inekleri halatla bağlayıp çekmek riskli olacağından havuzun suyunu boşalttı.

Üçeylül Mahallesi kırsalında bir üreticinin meraya saldığı hayvanlar, Çukurharman mevkisinde çitlerin devrilmesi nedeniyle sulama havuzuna düştü.

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