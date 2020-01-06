Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili - Son Dakika

Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili

6 saat önce

Dursunbey'de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili, System.String[]

Dursunbey'de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.


Dursunbey hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamaya göre, Odaköy, Tepeköy, Delice, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül köy okulları bugün tatil edildi. Ayrıca taşımalı eğitimde öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra, taşımalı öğrencilere de okullar öğleden sonra tatil edildi. 7 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak. - BALIKESİR

Dursunbey, Tepeköy, Delice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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