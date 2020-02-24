Dursunbey'de telefon dolandırıcılarına suçüstü - Son Dakika
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Dursunbey'de telefon dolandırıcılarına suçüstü

6 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ayda telefonla aradığı 3 farklı kişiyi 650 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Dursunbey'de telefon dolandırıcılarına suçüstü, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir ayda telefonla aradığı 3 farklı kişiyi 650 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'de yaşayan yaşlı kadını telefonla arayan bir kişi, kendini savcı olarak tanıtarak, banka hesabının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, hesabındaki para ve altınları vereceği adrese getirmesi gerektiğini söyledi. Yaşlı kadının şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine, Dursunbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaşlı kadının telefonunu dinlemeye alan emniyet, şüphelilerin yakalanması için dolandırıcılarla yaşlı kadının irtibatının sürmesini istedi. 23 Ocak Pazar günü sabahı kadının parayı teslim edeceği Cebeci Mahallesine düzenlenen operasyonda şüpheli A.K. (21) yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından suç aleti telefon ile birlikte yakalanan A.K'nin ifadesine başvurulurken, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan diğer şüpheli İ.A. da Dursunbey emniyetinin operasyonu kapsamında Şanlıurfa polisi tarafından yakalandı. Dursunbey'de gözaltına alınan A.K, yapılan sağlık kontrolünün ardından hakim karşısına çıkarıldı.


Dursunbey'de 650 bin TL'lik dolandırıcılık


Öte yandan aynı çetenin bir ay içerisinde Dursunbey'de 3 farklı vatandaşı dolandırdığını tespit eden emniyet, toplam 650 bin TL civarında paranın dolandırıcılar tarafından alındığını belirledi. Yapılan operasyon sonrası telefon dolandırıcılarına büyük darbe vuran Dursunbey emniyeti, bu tür olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve durumu hemen kolluk kuvvetlerine bildirmeleri gerektiğini hatırlattı. - BALIKESİR

Dursunbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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