Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı
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Dursunbey'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı

1 saat önce

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3. etap olarak yapımına başlanan TOKİ konutlarında kazı çalışmaları başladı.

Dursunbey'de TOKİ konutlarının yapımına başlandı, System.String[]

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 3. etap olarak yapımına başlanan TOKİ konutlarında kazı çalışmaları başladı.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın girişimleri ile geçtiğimiz Temmuz ayında ihalesi gerçekleşen 3. Etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dursunbey Üçeylül Mahallesi'nde inşa edilecek 160 adet konutun kazı çalışmaları başladı. 31 Temmuz 2019 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında konutların yanı sıra büfe, altyapı ve çevre düzenlemesi işi de yer alıyor. Yatay konseptli projede, yerel ve modern mimari sentezlenirken, konutlarda yer alan mimari cephe malzemeleri (zemin kat seviyesinde taş ve ahşap görünümlü kaplamalar ile söve ve kat silmeleri) kullanılarak, tasarımda farkındalık oluşturulacak.


Dursunbey'de bu projeyle, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşuyor. - BALIKESİR

Ramazan Bahçavan, Balıkesir, Dursunbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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