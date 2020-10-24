Dursunbey'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde üzerinde 4 kişi bulunan traktör şarampolden uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Güğü Mahallesi ulaşım yolu 16. kilometrede, üzeri ağaç yüklü traktör virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada Hüseyin Demir traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Traktörde bulunan Tuncay Y. araçta sıkışırken, ağır yaralanan vatandaş İtfaiye ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayrıca İlhan Y. ve Ramazan Y. yaralanırken yaralılara itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR