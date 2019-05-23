Dursunbey'de Yaz Okulları 17 Haziran'da Başlıyor

Dursunbey Belediyesi, 'Yaz Spor Okulları' için kayıtlar başladı.

Dursunbey Belediyesi, 'Yaz Spor Okulları' için kayıtlar başladı. 10 farklı branşlarında açılacak olan kurslarda, yüzlerce Dursunbeyli çocuğa spor yapma imkanı sunulacak.



Yaz döneminde çocukların keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak için çalışan Dursunbey Belediyesi, yaz spor okulları için kayıtlarını başlattı.



23Mayıs ile 17Haziran tarihleri arasında sürecek olan kayıtların ardından 17Haziran Pazartesi günübaşlayacak olan kurslar, Ağustos ayı içerisindeson bulacak.Yüzmeden Basketbola, Futboldan Voleybol, Tenis, Oryantiring, Jimnastik, Taekwando ve Hentbol gibi 9 farklı spor branşında yaz okulu düzenleyen Belediye, Kültürel kursları da unutmadı. 2019 Yaz Okulu programında bu yıl Halk Oyunları dersleri de yer aldı. Dursunbey Belediyesinden yapılan açıklamada ise; "Belediyemiz Yaz Okulları 17 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu yaz mevsiminde de Dursunbeyli çocuklar için dolu dolu bir yaz okulu programı hazırladı. Yüzmeden Basketbola, Futboldan Voleybol, Tenis, Oryantiring, Jimnastik, Taekwando ve Hentbol gibi 9 farklı spor branşında yaz okulu düzenleyen Belediyemiz, Kültürel kursları da unutmadı. Belediyemiz 2019 Yaz Okulu programında bu yıl Halk Oyunları dersleri de yer aldı. 7-15 yaş arasında öğrenci kabul edecek olan Yaz Okullarımıza başvurular ise Belediyemiz Beyaz Masa biriminden yapılabilecek" denildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart, Union Berlin ile Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı

Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü!

Ajax'tan Dorukhan Toköz'e 7 Milyon Euroluk Teklif