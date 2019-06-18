Son Dakika Haberleri: Dursunbey'de yaz spor okulları başladı
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Dursunbey'de yaz spor okulları başladı

44 dakika önce

Dursunbey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz spor okulları törenle başladı.

Dursunbey'de yaz spor okulları başladı, System.String[]
Dursunbey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz spor okulları törenle başladı.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 7-15 yaş grubuna yönelik yüzme, basketbol, futbol, voleybol, tenis, oryantiring, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gibi 10 farklı branşta yaz okulu açıldı.
Saz Mesire Alanı'ndaki halı saha tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı İrfan Sarıgül, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Dursunbey Belediye Meclisi üyeleri, bazı kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.
Törende konuşan Bahçavan, ikinci kez organize ettikleri kurslara ilginin her geçen yıl artacağına inandıklarını belirterek, "Yaz döneminde çocukların keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak için bu okullarımıza önem veriyoruz. Okulumuza emek veren hocalarımıza ve tüm personelime teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra, ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan tarafından yaz okullarına hediye edilen toplar, eğitimcilere teslim edildi.
Poyrat Halk Dansları ekibinin gösterisinin ardından halk oyunları kurslarının tanıtımı yapıldı.
Programda ayrıca belediye tarafından öğrencilere tişort takımı ve şapkalar hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:08 Kaynak: AA
basketbol, Dursunbey, Güncel
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