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Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu - Son Dakika

Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu

23.12.2021 11:52
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu

Dursunbey'de etkili olan hafif kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-9 derecelere düşmesi buzlanmaya sebep oldu.

Dursunbey'de etkili olan hafif kar yağışı sonrası hava sıcaklığının-9 derecelere düşmesi buzlanmaya sebep oldu.

Dursunbey'in yüksek kesimlerinde yaklaşık 40 cm'lere ulaşan kar yağışı ilçe merkezinde hafif şekilde etkili oldu. Hava sıcaklığımın sıfırın altında 9 derecelere düştüğü ilçe merkezinde yollar buz tuttu.

Öte yandan Balıkesir-Dursunbey D-230 karayolunun bazı kesimlerinde de buzlanma meydana gelirken, karayolları sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Özellikle Dursunbey-Dada mevkii arasında buzlanma sebebi ile sürücüler zorluk yaşarken, yetkililer sürücüleri kış lastikleri ile yolcukları yapmaları yönünde uyardı.

Dursunbey Belediyesi Fen işleri ekipleri de buzlanma olan bölgelerde tuzlama çalışması başlattı. - BALIKESİR

Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu
Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu

Balıkesir, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dursunbey'de Yollar Buz Tuttu - Son Dakika


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