Dursunbey'den Yemen'e Yardım

Dursunbey'de BENGİ Projesi Değerler Eğitimi kapsamında, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, 125. Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu "Yemen İnsanlığa Muhtaç" projesi kapsamında toplanan nakdi yardım Kızılay'a teslim edildi.

Dursunbey'de BENGİ Projesi Değerler Eğitimi kapsamında, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla, 125. Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu "Yemen İnsanlığa Muhtaç" projesi kapsamında toplanan nakdi yardım Kızılay'a teslim edildi.



125. Yıl İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu, Yemen İnsanlığa Muhtaç Projesi kapsamında, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacı ile oluşturulan komisyonla ilçedeki okullarıziyaret ederek okullarda yardım kutuları oluşturmuştu. Bu yardım kutularına öğrenciler tarafından atılan nakdi yardımlar 11 Bin 630 TL'ye ulaştı.



Toplanan nakdi yardım, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, proje sorumluları tarafından Kızılay'a teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Dursunbey Kızılay Şube Başkanı Ömer Faruk Uçar, 22 Milyon insan'ın yemende açlıkla yüz yüze olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler raporuna göre her dakika 5 yaş altı bir çocuğun öldüğünü hatırlatan Uçar, Dursunbey'de bu konuda çok güzel bir çalışmanın yapıldığını belirtti. Bu projede toplanan paraların Kızılay aracılığı ile Yemen'e ulaşacağını belirten Uçar, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ise Yemen için toplanan paranın Kızılay'a teslim ettiklerinive bu projede emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - BALIKESİR

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