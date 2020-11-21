Dursunbey ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Dursunbey ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
21.11.2020 19:25
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Umarlar kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Umarlar kırsal mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dursunbey'in kırsal Umurlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21.11.2020 Cumartesi günü saat 20'den itibaren karantina altına alınmıştır. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Ayşebacı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR
Son Dakika Sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayan vatandaşlar bu ilçede yasağı erken başlattı Kadıköy'de akılalmaz kaza! Otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi