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Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika

Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

17.01.2022 17:35
Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni yapıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni yapıldı.

Saz Mesire Alanı'ndaki törene, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AKSA Gaz Balıkesir İl Müdürü Ferhat Öztürk, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey törende yaptığı konuşmada, doğal gazın Dursunbey'e bin bir zorlukla geldiğini ifade ederek yaşanan süreçleri anlattı.

Dursunbey ilçesinin bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi hiçbir zaman mahcup etmediğini anlatan Canbey, şöyle devam etti:

"AK Parti de olmazı oldu kıldı ve Dursunbey'e doğal gaz geldi. Dünyada bugün çok ciddi bir enerji krizi var. Doğal gaz, elektrik fiyatları almış başını gitmiş. Dünyanın ne kadar gelişmiş ülkesi varsa enerji fiyatları 4-5 kat artmış durumda. Bu pandemi kaynaklı bir şey. Doğaz gazın arzının azlığından kaynaklı bir gelişme. Fakat ülkemizde böyle değil. Milletimizle doğruları konuşacağız. Fiyat artışı var ama bu fiyat artışı diğer ülkelerdeki gibi değil. Elimizden geldiğince milletimizi korumaya gayret ediyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın önemli bir projeyi sonlandırdığının altını çizdi.

Dursunbey Belediye Başkanı Bahçavan ise 4-5 yıldır mücadelesini verdikleri doğal gaz hizmetinin bugün itibarıyla ilçede kullanılacak olmasında duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AKSA Gaz Balıkesir İl Müdürü Ferhat Öztürk de ilçe halkının bugün itibarıyla doğal gaz konforuyla tanışacağına değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da birer konuşma yaptı.

Konuşması ardından ilçede doğal gaz ateşi protokolün butona basmasıyla yandı.

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Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Balıkesir, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dursunbey ilçesinde doğal gaz meşalesi yandı - Son Dakika


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