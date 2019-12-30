Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü

6 saat önce

Dursunbey'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı.

Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü, System.String[]

Dursunbey'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı gün içinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimler beyaz örtüye büründü.


Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Dursunbey'in yüksek bölgelerinde yerini kar yağışına bıraktı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, öğle saatlerinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreye kadar ulaştı.


Kar yağışı sonrası trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, sürücüler zincir takarak yollarına devam ettiler. Jandarma özellikle Alaçam bölgesine gidecek olan vatandaşları zincirsiz trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının Dursunbey Alaçam, Tafak, Güğü, Ramazanlar, Arıklar, Resuller kırsal mahallelerinde etkisini arttırarak devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Dursunbey İlçe merkezi ve alçak kesimlerde ise yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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