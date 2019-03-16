Son Dakika Haberleri: Dursunbey Osb'de İlk Yatırımcı ile İmzalar Atıldı

Dursunbey Osb'de İlk Yatırımcı ile İmzalar Atıldı

1 saat önce

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kamulaştırma ve ihale çalışmalarının ardından ilk yatırımcı ile tahsis sözleşmesi imzalandı.

Dursunbey Osb'de İlk Yatırımcı ile İmzalar Atıldı, System.String[]
Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kamulaştırma ve ihale çalışmalarının ardından ilk yatırımcı ile tahsis sözleşmesi imzalandı.

Bölgesel teşvik avantajları ile yatırımcıların ilgisini çeken Dursunbey OSB, iki farklı sektörden yatırımcının ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Orman atıklarından faydalanarak biyokütle üretimi yapan Bala Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Gürbüz ile otomotiv yan sanayine yönelik madeni yağ ve antifriz üreten Özdoğanlar Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Özdoğan, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Candan Şahin ile Dursunbey OSB ve yatırım ortamına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Bala Enerji Yatırım üretim ve Ticaret AŞ ile ön tahsis sözleşmesi imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Dursunbey, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Görüşmesine Giden Kadına Köpek Saldırdı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Çeyiz Hesabında Verilen Destek Tutarı 9 Bin Liraya Çıkarıldı Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 11:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dursunbey Osb'de İlk Yatırımcı ile İmzalar Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]