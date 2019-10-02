Dursunbey OSB Elektrik hattı ihalesi yapıldı

Dursunbey'de yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesinin elektrik nakil hattı ve alçak gerilim, yüksek gerilim hattı ihalesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşti.



Belediye başkanlığı görevine gelir gelmez istihdam projeleri arasında gündeme aldığı Organize Sanayi Bölgesi için büyük çaba harcayan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, alt yapı çalışmaları devam eden OSB'de büyük bir projenin daha ihalesini gerçekleştirdi. Yol açma çalışmalarında sona gelinen Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmaları da aralıksız devam ederken, Ankara'da elektrik hatları için yaklaşık 11 milyon TL'lik ihale gerçekleştirildi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleşen ihaleye 10 firma katıldı. Kapalı zarf usulü yapılan ihalede 3 firma yeterlilik alamadığı için ihaleden elendi. Açılan zarflar sonrası ihale bedelinden yüzde 31.89'lık kırım yapan Akan Nebati Yağ Sanayi İth. İhracat ve Ticaret A.Ş ihaleyi kazanan firma oldu. İhale sonrası Bakanlık önünde açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan OSB ile ilgili yine müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. 2018 Haziran ayında gerçekleşen alt yapı ihalesi sonrası enerji nakil hattı ve elektrik hattı ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Bahçavan, ihaleye 10 firmanın katıldığını hatırlattı. Bahçavan, "Tamamen şeffaf güzel bir ihale oldu. 7 firmanın içerisinde yüzde 17 ile yaklaşık yüzde 32 arasında iskontolar ile zarflar açıldı. İhale'de Akan Nebati Yağ firması yüzde 31.89 ile en çok kırımı yapan firma oldu. Güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasının ardından OSB'mizde 13 kilometrelik enerji nakil hattımız ve içeride trafomuz dahil dağıtım hatlarımızın yapımına başlanacak. Tahminimiz bir ay içerisinde çalışmalar başlar. Şu anda alt yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Bu işle birlikte birbirine entegre olarak çalışmalarımız devam edecek. Bize bu konuda destek olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Genel Müdürümüze, daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR