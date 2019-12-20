Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor - Son Dakika
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Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor

6 saat önce

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dursunbey OSB'ye Yatırımcı Akını Sürüyor, System.String[]

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. OSB'de peynir üretimi yapacak olan bir firmaya yer tahsisi yapıldı.


Dursunbey Akbaşlar mahallesinde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Bugüne kadar yedifirmaya yer tahsisi yapılan OSB'de, sekizincifirma ile de imzalar atıldı.


Dursunbey Belediye Başkanlığında gerçekleşen tahsis sözleşmesi törenineDursunbey Kayakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan BahçavanCey-san Peynirlicik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. firması sahibi Ali Ceylan ve OSB yöneticileri katıldı. Elektrik ve alt yapı çalışmalarının sürdüğü OSB'de düşündükleri yatırımı en kısa sürede başlatmayı hedeflediklerini söyleyen Ali Ceylan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a OSB'de sundukları 5. derece teşvik bölgesi avantajı ve diğer teşvikler ile ilgili teşekkür etti.


İmza töreninin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "OSB'mizde 8. firmaya da yer tehsisini yaptık. İstanbul merkezli Cey-san Peynirlicik Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Çanakkale Ezine'de bulunan fabrikasını Dursunbey OSB'mizde bulunan 4394,90 metrekarelik alana taşıyor. Zincir marketler ve toptan satış mağazalarına Peynir üretimi yapacak olan firma bölgemizdeki sütpotansiyelinden de yararlanacak. Kaymakamımız ile birlikte tahsis imzalarını attığımız bu firma ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Dursunbey, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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