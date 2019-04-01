Son Dakika Haberleri: Dursunbey, Rekorlar İlçesi Oldu

Dursunbey, Rekorlar İlçesi Oldu

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Dursunbey seçmeni Balıkesir Büyükşehir, Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Başkanlığında bölgede ki en yüksek oranla AK Parti'ye destek olan ilçe oldu.

Dursunbey, Rekorlar İlçesi Oldu, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Dursunbey seçmeni Balıkesir Büyükşehir, Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Başkanlığında bölgede ki en yüksek oranla AK Parti'ye destek olan ilçe oldu.

31 Mart yeresl seçimleriseçim sonuçlarına göre AK Parti Dursunbey'de Büyükşehir'de yüzde 70.77, Belediye Meclisinde yüzde 68,85, Dursunbey Belediye Başkanlığında ise yüzde 67,29 oranlarında oy alırken, ilçede Millet ittifakı Büyükşehir'de yüzde 25.06, Belediye meclisinde yüzde 23.85, Dursunbey Belediyesinde ise yüzde 26,07 oyda kaldı. Dursunbey Balıkesir genelinde oranlar ile rekor kıran tek ilçe oldu. Dursunbey'de 162 sandıkta toplam 26 bin 375 kişi oy kullandı. Toplam seçmen sayısı 28 bin 896 olan ilçede geçerli, oy sayısı ise 24 bin 538 oldu.

Ak Parti'li Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise seçim sonrası Dursunbeylilere teşekkür etti . Başkan Bahçavan; "Teşekkürler Dursunbey. 31 Mart Yerel Seçimlerinde %70'lerle Büyükşehir Belediyemize, Dursunbey Belediye Meclisimize ve Dursunbey Belediye Başkanlığına destek veren ve Cumhur İttifakımızın arkasında olan siz kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederim. Bölgemizde yerel seçimlerde yeni bir rekora imza atan ilçemizin, yeni dönemde projelerimizle daha da güçleneceğini beyan eder, devam eden projelerimizin sekteye uğramadan istikrar ile süreceğini sizlere hatırlatırım. İşimizde Gücümüzde Dursunbey" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:49 Kaynak: İHA

Balıkesir, AK Parti, Dursunbey, Politika
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