Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği - Son Dakika

Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği

6 saat önce

Dursunbey Ülkü Ocakları üyeleri tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği, System.String[]

Dursunbey Ülkü Ocakları üyeleri tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılayı İlçe Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Demiraslan ile görüştüklerini ve gençlerin kan bağışı yapmak istediklerini belirtti.

Uçar, Demiraslan ve yardımcısı Murat İnan ile gençlerin kan bağışı yapmak için kan merkezine geldiğini aktararak, "Ülkemize faydalı bireyler olabilmek adına halkımızın yardımlarına koşmaya hazır evlatlarız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı, Dursunbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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