Dursunbey Yılmaz'ı Bağrına Bastı

AK Parti Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
, Dursunbey
'de 111 mahalle muhtarı ve vatandaşlarla meydanda bir araya geldi. Nasıl bir gönül belediyeciliği yapacağı hakkında bilgiler veren Yılmaz, "Dursunbeyli gençler iş kaygısı hissetmeyecek. Sizler hiç merak etmeyin. Biz, Balıkesir'i insanların imrenerek gördüğü bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı
, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Dursunbey'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP
İlçe Başkanı Mustafa Özkan
, Gençlik kolları, kadın kolları ve ülkü ocakları tarafından kalabalık coşkulu bir şekilde karşılandı. Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediyesi'ni, tekstil fabrikasını, ziyaret etti. MHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Özkan, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Demiraslan ve yönetimlerini ziyaret ettik. Dursunbey Ziraat Odası genel kuruluna da katılan Yücel Yılmaz, Dursunbey merkez ve kırsal 111 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Dursunbey'in merkezinde halk ile buluşup nasıl bir belediyecilik yapacakları hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, beraberindekiler ile birlikte pazar yerinde pazarcılar ve halk ile selamlaştı.
Yılmaz,"Dursunbey'e OSB
gerekli"
Yücel Yılmaz beraberindekiler ile birlikte Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek işçiler ile sohbet etti, ürünleri inceledi. Fabrikanın Dursunbey ilçesinde üretime katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, "Bu fabrikaların buralara açılmasında devletimizin teşvikleri de oldu. Bu tür fabrikalar ilçelerde nüfusun sabit kalmasını hatta göçün geri gelmesini sağlıyor. Dursunbey için organize sanayi elzem olmuştur. İnşallah seçildiğimizde bu işleri çözeceğiz. Dursunbey Belediye Başkanımız ve aynı zamanda belediye başkan adayımız Ramazan Bahçavan'ı yatırımcıyı ilçeye davet ettiği için tebrik ediyorum" dedi.
Yılmaz, "Tarım ve hayvancılık daha iyi noktaya gelecek"
Dursunbey Ziraat Odası Seçimleri 'ne de katılan ve oda üyelerine hitap eden Yücel Yılmaz, "Dursunbey ziraat alanında olduğu gibi bir çok alanda da başarılı bir ilçe. Karesi
Belediyesi'nde iken yetkilerimiz dahilinde Dursunbey'e yardımcı olamaya çalıştık. 31 Mart seçimlerinden sonra Allah nasip ederde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda tüm ilçelere olacağı gibi Dursunbey'e de yardımcı olamaya devam edeceğiz. Balıkesir'in geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu biliyoruz. Hükumetimizin güçlü destekleriyle sizlerinde gayretiyle Büyükşehir Kırsal Daire Başkanlığıyla beraber Balıkesir'de ziraatı, tarımcılığı ve hayvancılığı ve bunla ilgili sanayiyi daha iyi noktalara getireceğiz" dedi. Yılmaz yeniden göreve seçilen Hüseyin Bulut
ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.
"Balıkesir imrenilecek şehir olacak"
Dursunbey meydanın da halk ile buluşan Yücel Yılmaz, "Karesi Belediyesi Başkanlığı döneminde biz Dursunbey Belediyesi ile birbirimizin eksikliklerini biliyorduk. Biz şimdi Karesi Belediyesi'nde iken ortaokulu ve liseyi bitirdik. Bize çok şey öğretti. Ortaokulu okumadan üniversiteye gitmek büyük eksiklik olur değil mi, Biz şu anda ortaokulu ve liseyi bitirdik, şimdi üniversite olan Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyoruz. Biz oranın da hakkını vereceğiz, sizler hiç merak etmeyin. Sizlere kaliteli hizmetin gelmesi için sizlerden destek bekliyoruz. Biz, Balıkesir'i insanların imrenerek gördüğü bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.
Yılmaz, "İnsanlarımız göç etmesin istiyoruz"
Balıkesir'i, Türkiye
'nin değeri yapmak istediklerini belirten Yılmaz, "Biz Dursunbey'e Balıkesir'e insanlar ve para gelsin istiyoruz, gelen insanlar da kendi insanımız olsun, geçinsin istiyoruz . Bunların hepsi zaman meselesidir. Balıkesir'in dertlerini hep istişare ettik. Balıkesir Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından bir tanesi. Toprağı verimli, bitkisi, ağacı, suyu, madeni her şeyi var. Bunların hepsini yönetecek bir lidere ihtiyaç var. Bu liderliği de biz yapmak istiyoruz. Sizlerden destek istiyoruz. Biz sizleri mahcup etmeyiz" dedi. - BALIKESİR