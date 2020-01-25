Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı - Son Dakika

Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı

6 saat önce

Dursunbey'de zabıta ekipleri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile pazar yerinde sıcak çorba ikramında bulundu.

Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı, System.String[]

Dursunbey'de zabıta ekipleri Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile pazar yerinde sıcak çorba ikramında bulundu. Sabah saatlerinde tezgahlarını açan pazarcılar ve vatandaşlar sıcak çorba ikramını memnuniyetle karşıladı.


Sıfır derecenin altında seyreden soğuk hava sebebi ile Dusunbey Belediyesi Zabıta amirliğince, Cuma pazarındatezgah açan pazarcı esnafına ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Zabıta Amiri Yasin Kavuş ve Zabıtaekiplerince sabah saatlerinde başlayan çorba ikramına vatandaşlarda ilgi gösterdi. Soğuk havalarda verilen bu hizmetten dolayı memnun olduklarını ifade eden Pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ve zabta ekiplerineteşekkür ettiler.


Soğuk havada zor şartlarda tezgahlarını açan esnafların, vatandaşların sıcak çorbayla güne güzel başlamalarını istediklerini ifade eden Dursunbey Belediyesi Zabıta Amiri Yasin Kavuş, "Bugün Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile tüm ekibimiz ile pazar yerimizdeyiz. Hava çorba dağıtımına başladığımız 07.30 saatlerinde -9 dereceyi gösteriyordu.Buz gibi havada tezgahlarını kuran pazarcı esnafımızın bulunduğu noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirdik. Sağolsunlar zabıta arkadaşlarımız gelemeyen esnaflarımıza çorbalarını götürdü.Bu soğuk havalarda esnafımızın ve vatandaşlarımızın birazda olsa içini ısıtabilmek bize mutluluk veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de sık sık bu ikramımızı gerçekleştireceğiz." dedi. - BALIKESİR

Ramazan Bahçavan, Dursunbey, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:27:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dursunbey Zabıtası Pazarcıların İçini Isıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]