Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor - Son Dakika

Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

Türkiye'nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen freeZone online müzik yarışmasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapıyor. Yarışmada yapılan halk oylaması ile Finale yükselen Mustafa Örs, büyük final öncesi Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret etti.

Genç yeteneğe yarışmada başarılar dileyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen, İlçemizin yetenekli gençlerinden birisi olan Mustafa Örs ziyaretimize geldi. 9 Temmuz Perşembe günü saat20: 00'da TV8,5 ile https://youtu.be/iveZMiDaaE4 linkinden canlı olarak yayınlanacak finalde oylamaya katılacak olan kardeşimize verilecek olan linklerden saat 22: 00'a kadar ücretsiz olarak oylarımız ile destek vereceğiz. Kendisini kutluyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.

Büyük final, TV 8.5 ile FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve web sitesi üzerinden ücretsiz halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek. Yarışmanın birincisi, FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak. - BALIKESİR

Acun Ilıcalı, Mustafa Örs, Genç, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

13:29 Maskesiz yolcuları otobüse almadığı için darbedilen şoförün kafasına 8 dikiş atıldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
14:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 05:31:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]