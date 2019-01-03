Son Dakika Haberleri: Dursunbeyli Öğrenciler Dart Turnuvasına Damga Vurdu

Dursunbeyli Öğrenciler Dart Turnuvasına Damga Vurdu

8 dakika önce

Dursunbey'de çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler, Balıkesir'de gerçekleşen dart turnuvasına adeta damga vurdular.

Dursunbeyli Öğrenciler Dart Turnuvasına Damga Vurdu, System.String[]
Dursunbey'de çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler, Balıkesir'de gerçekleşen dart turnuvasına adeta damga vurdular. Dursunbeyli öğrenciler bölge turnuvasında Balıkesir'i temsil edecek.

Balıkesir'de yapılan okullar arası dart turnuvalarına Dursunbey dart takımı damga vurdu. Her yıl olduğu gibi katılımın yüksek olduğu yarışmalar çok çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Yarışmaya Dursunbey'den katılan İmam Hatip Lisesi sporcuları erkekler kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.Kızlar kategorisinde ise Dursunbey Nene Hatun Kız Meslek Lisesi şampiyonu olurken, Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi 3.süoldu. Balıkesir şampiyonu olan İmam Hatip Lisesi ve Nene Hatun Kız Meslek Lisesi, Şubat ayında Balıkesir'i temsilen Bolu'da gerçekleşecek olan bölge şampiyonasına katılacaklar.

Öte yandan Dursunbey'de geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı sebebi ile okullar tatil edilmişti. Öğrenciler bu tatil gününde zorlu şartlarla, öğretmenleri ile birlikte Balıkesir'e giderek şampiyonluklarını ilan etmeleri, Dursunbeyli vatandaşları da sevindirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Dursunbey, Balıkesir, Spor
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